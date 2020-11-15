UA

Сюр. В Украине создали второй центр для работы против Беларуси – Лукашенко

15.11.2020, 07:40
Сюр. В Украине создали второй центр для работы против Беларуси – Лукашенко - Фото
Александр Лукашенко (Фото: Александр Астафьев/ЕРА)

Самопровозглашенный беларуский президент считает, что к протестам в стране приложили руку в Литве, Польше и Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что к ситуации с протестами в Беларуси причастны Литва, Польша и Украина – они хотят раскачать ситуацию со всех сторон. Об этом он сказал на брифинге с журналистами, который транслировал телеканал 112 Украина.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

В частности, он заявил, что именно Польша и Литва выступили против пересчета голосов. "Из Польши, Литвы дали команду, мол, никакого пересчета. Пересчитаем – придется признавать легитимность Лукашенко... это я потом узнал. Второе требование – повторные выборы", – отметил диктатор.

Также Лукашенко заявил, что у этих стран было намерение "сломать государственный строй и сделать Беларусь провинцией Польши", а в Украине вообще был создан центр по раскачке ситуации против Беларуси.

"А мы же знаем, кто в этих центрах сидит – американцы, до единого человека. И, к сожалению, создали второй центр в Украине для работы против Беларуси. Мы его видим, этот центр", – подчеркнул самопровозглашенный президент.

По его словам, в страну проникли четверо украинских анархистов, которые подожгли несколько зданий и автомобилей, после чего их задержали. "Мы видим, кто сегодня пытается сыграть на радикализации того, что происходит в Беларуси. Дело не во внутренней ситуации, нас качают со всех сторон", – отметил Лукашенко.

Читайте также: "Чья б корова мычала". Лукашенко обиделся на Зеленского за непризнание его президентом

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
Украина польша беларусь литва александр лукашенко

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Теория большого рынка. Есть ли шанс у частного космоса в Украине

Партнерский проектТеория большого рынка. Есть ли шанс у частного космоса в Украине
 