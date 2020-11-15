Сюр. В Украине создали второй центр для работы против Беларуси – Лукашенко

Самопровозглашенный беларуский президент считает, что к протестам в стране приложили руку в Литве, Польше и Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что к ситуации с протестами в Беларуси причастны Литва, Польша и Украина – они хотят раскачать ситуацию со всех сторон. Об этом он сказал на брифинге с журналистами, который транслировал телеканал 112 Украина.

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В частности, он заявил, что именно Польша и Литва выступили против пересчета голосов. "Из Польши, Литвы дали команду, мол, никакого пересчета. Пересчитаем – придется признавать легитимность Лукашенко... это я потом узнал. Второе требование – повторные выборы", – отметил диктатор.

Также Лукашенко заявил, что у этих стран было намерение "сломать государственный строй и сделать Беларусь провинцией Польши", а в Украине вообще был создан центр по раскачке ситуации против Беларуси.

"А мы же знаем, кто в этих центрах сидит – американцы, до единого человека. И, к сожалению, создали второй центр в Украине для работы против Беларуси. Мы его видим, этот центр", – подчеркнул самопровозглашенный президент.

По его словам, в страну проникли четверо украинских анархистов, которые подожгли несколько зданий и автомобилей, после чего их задержали. "Мы видим, кто сегодня пытается сыграть на радикализации того, что происходит в Беларуси. Дело не во внутренней ситуации, нас качают со всех сторон", – отметил Лукашенко.

17 сентября 2020 Лукашенко объявил о закрытии границ с Польшей и Литвой и об усилении – с Украиной.

29 октября Лукашенко заявил, что Дуда стал президентом Польши, сфальсифицировав выборы: видео.

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Дарья Мостовая

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