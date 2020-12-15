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Сюр. В Беларуси отец вызвал милицию на своих детей – они поддерживают протесты

15.12.2020, 18:08
Сюр. В Беларуси отец вызвал милицию на своих детей – они поддерживают протесты - Фото
Протесты в Беларуси (Фото: Stringer/ ЕРА)

В Минске отец семьи вызвал милицию из-за того, что его дети покрасили шторы в бело-красно-белый цвета. Об этом сообщает TUT.by

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По словам дочери мужчины, 6 декабря под окнами дома, где живет семейство, ОМОН задерживал людей. Именно тогда отец решил вызвать милицию. 

"Внезапно отец пришел к нам и сказал: "Я вызвал милицию". Мы сначала подумали, что это шутка, но когда раздался звонок в дверь и за ней были двое милиционеров в штатском, мы оказались в шоке", – говорит женщина.

Она отмечает, что в их семье живет пять человек. И только один из них — ее отец — поддерживает самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

В последствии, милицейские заявили, что расценивают бело-красно-белые шторы как одиночный пикет. Они сфотографировали их, однако согласились удалить снимки с телефона при условии, что шторы будут сняты.

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Станислав Стороженко
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