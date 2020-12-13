В Беларуси проходят судебные марши: людей хватают посреди улиц – видео

Сегодня в городах Беларуси проходят судебные марши против насилия силовиков и фальсификации выборов президента, на которых официальным победителем объявили Александра Лукашенко. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Отмечается, что с утра в центр и микрорайоны Минска стянули спецтехнику. Первыми на протесты вышли жители Красной горки, с утра также прошли марши в Заславле и Гродно.

Горадня, там таксама выйшлі на марш пад бел-чырвона-белымі сьцягамі. pic.twitter.com/Mgf6Isq4p6 — Радыё Свабода (@svaboda) December 13, 2020

В издании пишут, что марши проходят в районах Минска и других городов Беларуси: люди выстраиваются в колонны в несколько десятков или сотен человек.

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Силовики перемещаются хаотично: на кадрах с места событий видно, что люди в черном выскакивают из микроавтобусов и задерживают людей посреди улиц. В Минске также были замечены водометы, при том что на улице – минус три градуса по Цельсию.

По данным правозащитного центра Вясна, на сегодняшних маршах задержали уже 108 человек, большинство – в Минске. В центре пишут, что пытались задержать и 84-летнего поэта Яна Гриба, однако его отпустили.

С августа в Беларуси длятся протесты: демонстранты не согласны с тем, что ЦИК объявила победителем выборов Лукашенко, который правит страной уже 26 лет.

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