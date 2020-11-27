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"Мы им зла не делали". Кулеба ответил на угрозы санкциями от Беларуси

27.11.2020, 09:33
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

Украина не делала никакого зла Беларуси и потому с чистой совестью ожидает решения ее властей, которые грозят ввести санкции против украинских чиновников. Об этом в эфире Украина 24 заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Украина никакого зла Беларуси не делала, во внутренние дела Беларуси не вмешивалась, и поэтому мы с чистой совестью оставляем окончательное решение о возможных беларусских санкциях на рассмотрение беларусской власти", – сказал он.

При этом Кулеба сказал, что заявление беларусской стороны не было для него новостью и в МИД прогнозировали такую ситуацию.

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Марк Сировой
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