"Мы им зла не делали". Кулеба ответил на угрозы санкциями от Беларуси

Украина не делала никакого зла Беларуси и потому с чистой совестью ожидает решения ее властей, которые грозят ввести санкции против украинских чиновников. Об этом в эфире Украина 24 заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Украина никакого зла Беларуси не делала, во внутренние дела Беларуси не вмешивалась, и поэтому мы с чистой совестью оставляем окончательное решение о возможных беларусских санкциях на рассмотрение беларусской власти", – сказал он.

При этом Кулеба сказал, что заявление беларусской стороны не было для него новостью и в МИД прогнозировали такую ситуацию.

20 ноября Украина и еще шесть стран-партнеров ЕС присоединились к санкциям Евросоюза против топ-чиновников режима Лукашенко.

26 ноября глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что Беларусь подготовила санкции против ряда официальных лиц Украины.

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Марк Сировой

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