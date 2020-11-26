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Все договора Лукашенко с Кремлем будут аннулированы новым правительством – Тихановская

26.11.2020, 13:20
Все договора Лукашенко с Кремлем будут аннулированы новым правительством – Тихановская - Фото
Светлана Тихановская (фото - Светлана Тихановская, Telegram)

Все договоренности самопровзглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с Россией будут аннулированы в случае прихода к власти оппозиционного правительства. Об этом заявила лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская в Telegram.

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"О чем бы ни договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку беларусского народа. А значит все его сделки и договоры будут пересмотрены и аннулированы новым правительством", – написала она.

Тихановская также заявила, что ее команда всегда выступала и выступает за "дружественные и партнерские отношения" с Россией, но "независимость и суверенитет не может быть предметом торга".

Сегодня Лукашенко встречается в Минске с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Самопровзглашенный президент Беларуси в частности сказал Лаврову, что хочет "интенсификации отношений" с РФ, передает госСМИ БелТА.

  • С августа в Беларуси длятся протесты: демонстранты не согласны с тем, что ЦИК объявила победителем выборов Александр Лукашенко, который правит страной уже 26 лет.
  • В начале протестов Тихановская выехала из Беларуси под давлением силовиков. Она встречается с иностранными лидерами, записывает обращения, объявила "народный трибунал и амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки".

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Марк Сировой
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