Тихановская призвала "захватить" Лукашенко и "нейтрализовать" его пособников

Тихановская анонсировала сбор информации о преступлениях режима Лукашенко и "голосование за обвинение подозреваемых"

Беларуская оппозиционерка Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Литве, объявила "народный трибунал и амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки". Об этом Тихановская написала в Telegram-канале.

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Оппозиционерка объявила диктатора и его пособников "террористической организацией".

"Я, Светлана Тихановская, объявляю Народный Трибунал и амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки. Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее. Ответить должен каждый, кто цинично нарушил и нарушает закон..." – говорится в заявлении.

Она призвала "нейтрализовать идеологов и пособников режима, которые устраивают репрессии".

Тихановская анонсировала сбор информации о преступлениях режима Лукашенко и "голосование за обвинение подозреваемых".

20 декабря, по ее словам, беларусы должны выйти на масштабный марш "с заявлением Народного обвинения".

"Прошло время, когда можно просто убивать людей с уверенностью, что за это ничего не будет. Прошло время, когда "не до закона". С этого дня гарант закона – народ Беларуси", – написала Тихановская.

12 ноября в больнице в Минске скончался 31-летний Роман Бондаренко, которого 11 ноября избили неизвестные в балаклавах, когда приехали в один из дворов снимать бело-красно-белые ленты.

Сегодня Тихановская заявила, что борьба беларусов за честные выборы будет продолжаться, возможно – в партизанской форме.

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Вадим Ребрина

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