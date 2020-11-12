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В больнице Минска умер активист, которого избили за национальную символику: видео

12.11.2020, 21:02
В больнице Минска умер активист, которого избили за национальную символику: видео - Фото
Скриншот с видео

Ночью мужчина поступил в больницу с большим отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, гематомами и ушибами

В больнице в Минске скончался 31-летний Роман Бондаренко, которого 11 ноября избили неизвестные в балаклавах, когда приехали в один из дворов снимать бело-красно-белые ленты. Об этом сообщает Tut.by.

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По словам местных жителей, вечером в их двор приехали люди в гражданской форме и масках снимать бело-красно-белые ленты. Роман был среди тех, кто вышел спросить, что происходит. В какой-то момент один из мужчин в балаклаве накинулся на него и стал избивать. Его задержали.

Ночью Бондаренко доставили из ОВД Центрального района в больницу с большим отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами, ссадинами. Операция длилась несколько часов.

Сегодня родным мужчины сказали, что его состояние очень тяжелое, требуется дополнительная операция. В 20:00 близким сообщили, что Роман умер.

К так называемой площади перемен в дворе, где жил мужчина, начали приходили люди, чтобы почтить его память.

11 ноября лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заявила о необходимости поменять тактику протестов в стране, чтобы "не подставлять людей"

Вадим Ребрина
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беларусь минск роман бондаренко

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