Тихановская: В Беларуси оппозиции нужно менять тактику протестов

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская отметила, что пока не может раскрыть детали изменений тактики оппозиции, о них объявят позже

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заявила о необходимости поменять тактику протестов в стране, чтобы "не подставлять людей". Об этом она сообщила в интервью российскому Дождю.

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По ее словам, несмотря на снижение числа участников акций, протестное движение в Беларуси не ослабевает.

"Возможно, поменяется "картинка", людей станет меньше, потому что уже на подступах к месту сбора людей забирают, не дают собраться вместе. Режиму тоже страшно. Нам сейчас необходимо менять тактику для того, чтобы людей просто не подставлять. Над этим ведется большая работа", – отметила Тихановская.

Она уточнила, что пока не может раскрыть детали изменений тактики оппозиции, о них объявят позднее.

"Но планы одни — это продолжение борьбы, продолжать давление на режим. Воскресные акции будут продолжаться, акции студентов, медиков, пенсионеров — все продолжают борьбу в данном случае", – сказала она.

Тихановская предположила, что количество участников на последний протестных акциях уменьшилось из-за того, что людей "запугали", и ОМОН "возвращается к ненормальному поведению".

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко объявил о своей победе. Уже больше месяца в стране проходят протесты против действующей власти, которые пытаются разгонять силовики.

11 августа Тихановская в кабинете главы ЦИК Беларуси с листа зачитала обращение, в котором она призвала сторонников не противостоять милиции. Оппозиция считает, что видео записали под давлением силовиков. В тот же день Тихановская выехала в Литву.

17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой официально не признал результаты президентских выборов и Лукашенко как "президента Беларуси".

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Арина Толина

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