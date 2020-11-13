Насилие власти безгранично, беларусы могут перейти к партизанской борьбе – Тихановская
Тихановская не исключает, что смена власти планируется с участием России, готовится "новый кандидат" на замену Лукашенко
Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заявила, что борьба беларусов за честные выборы будет продолжаться, возможно – в партизанской форме. Об этом Тихановская сказала в интервью PAP.
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"Я думаю, что люди выберут более партизанскую форму, потому что власти не знают границ в применении насилия", – отметила она.
После арестов более 1000 протестующих 8 ноября в Беларуси, оппозиция заявила, что разрабатывает стратегию и тактику дальнейших действий.
Тихановская полагает, что режим Лукашенко близок к параличу.
"Власть не выполняет свои основные функции, она только борется с протестующими. Минобразования борется со студентами, Минздрав – с медиками", – сказала она и добавила, что стал заметен раскол во властных структурах, все больше чиновников и правоохранителей увольняются и переходят на сторону протестующих.
Тихановская не исключает, что смена власти планируется с участием России, готовится "новый кандидат" на замену Лукашенко, но, как она подчеркивает, "белорусы больше не примут такие правила игры".
- 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко объявил о своей победе. Уже больше четырех месяцев в стране проходят протесты против действующей власти, которые пытаются разгонять силовики.
- 17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой официально не признал результаты президентских выборов и Лукашенко как "президента Беларуси".
- 11 ноября Тихановская заявила о необходимости поменять тактику протестов в стране, чтобы "не подставлять людей".
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