Беларусь подготовила санкции против чиновников Украины – глава МИД

Власти Беларуси подготовили санкционный список против ряда официальных лиц Украины. Об этом заявил министр иностранных дел страны Владимир Макей.

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"На первоначальном этапе мы также подготовили санкционный список в отношении официальных лиц Украины. Будем смотреть, как события будут развиваться дальше", – сказал представитель режима самопровоглашенного президента Александра Лукашенко.

Макей заявил, что беларуские власти расценивают присоединение Украины к санкциям против руководства страны, как попытку "вмешательства во внутренние дела" и "абсолютно недружественный шаг".

Он добавил, что в Беларуси не оставят "без ответа ни одного из действий Украины", направленного против страны.

Глава МИД считает, что санкции Украины против высших должностных лиц их государства это якобы "насмешка над здравым смыслом".

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Станислав Стороженко

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