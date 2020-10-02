Беларусь вводит ответные санкции против должностных лиц Великобритании и Канады
Представитель беларуского МИД назвал введенные против Беларуси санкции "абсолютно ложными и контрпродуктивными посылами"
Беларусь вводит ответные санкции против должностных лиц Великобритании и Канады. Об этом заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, передает БЕЛТА.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Представитель беларуского МИД назвал введенные против Беларуси санкции "абсолютно ложными и контрпродуктивными посылами".
"В частности, в 2006 году Великобритания и Канада вводили аналогичные меры, которые не привели ни к какому результату и были в итоге отменены. Однако время было потеряно для обеих сторон, и его уже не вернешь, – сказал Глаз. – Разумеется, как мы и анонсировали ранее, мы вводим симметричные ограничения в отношении ряда должностных лиц Великобритании и Канады".
- 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко объявил о своей победе. Уже больше месяца в стране проходят протесты против действующей власти, которые пытаются разгонять силовики.
- 17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой официально не признал результаты президентских выборов и Лукашенко как "президента Беларуси".
- 23 сентября Лукашенко принял присягу президента Беларуси, об инаугурации заранее не сообщалось.
- Многие европейские страны не признали Лукашенко легитимным президентом Беларуси, к их заявлениям присоединился и глава МИД Дмитрий Кулеба.
- 29 сентября Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его окружения.
- 2 октября Европейский союз утвердил санкции против 40 официальных лиц Беларуси, Лукашенко среди них нет. В ответ министерство иностранных дел Беларуси заявило о создании своего санкционного списка.
- В Конгрессе США подготовили законопроект о непризнании Александра Лукашенко президентом Беларуси и о санкциях против беларуских чиновников. Против восьмерых беларуских чиновников, включая министра внутренних дел Юрия Караева, США уже ввели санкции.
Комментарии