Представитель беларуского МИД назвал введенные против Беларуси санкции "абсолютно ложными и контрпродуктивными посылами"

Беларусь вводит ответные санкции против должностных лиц Великобритании и Канады. Об этом заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, передает БЕЛТА.

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Представитель беларуского МИД назвал введенные против Беларуси санкции "абсолютно ложными и контрпродуктивными посылами".

"В частности, в 2006 году Великобритания и Канада вводили аналогичные меры, которые не привели ни к какому результату и были в итоге отменены. Однако время было потеряно для обеих сторон, и его уже не вернешь, – сказал Глаз. – Разумеется, как мы и анонсировали ранее, мы вводим симметричные ограничения в отношении ряда должностных лиц Великобритании и Канады".

Наталия Медведева

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