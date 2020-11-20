Украина присоединилась к санкциям ЕС против топ-чиновников режима Лукашенко

Европейский союз приветствовал решение Украины и еще шести стран партнеров присоединиться к санкциям

Украина и еще шесть стран-партнеров Европейского союза присоеденились к санкциям ЕС против топ-чиновников режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

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В ЕП пишут, что страны присоединились к санкционному списку от 2 октября. В него были включены 40 беларуских чиновников, но не был включен сам Лукашенко.

Отмечается, что кроме Украины, к санкциям присоединились страны-кандидаты на вступление в ЕС, Северная Македония, Черногория и Албания, а также страны Европейской ассоциации свободной торговли – Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

"Они (государства, – ред.), обеспечат соответствие своей национальной политики решению Совета ЕС (о санкциях, – ред.). Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", – говорится в заявлении Европарламента.

2 октября 2020 года ЕС ввел санкции против беларуских чиновников, но Лукашенко в списке не оказалось. Вслед за Евросоюзом санкции ввели и Соединенные Штаты.

В тот же день Беларусь ввела ответные санкции против должностных лиц Великобритании и Канады.

6 ноября ЕС расширил санкционный список, добавив туда еще 15 чиновников и включив Лукашенко.

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Марк Сировой

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