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Украина присоединилась к санкциям ЕС против топ-чиновников режима Лукашенко

20.11.2020, 16:11
Украина присоединилась к санкциям ЕС против топ-чиновников режима Лукашенко - Фото
Александр Лукашенко (Фото: Максим Гучек/ЕРА)

Европейский союз приветствовал решение Украины и еще шести стран партнеров присоединиться к санкциям

Украина и еще шесть стран-партнеров Европейского союза присоеденились к санкциям ЕС против топ-чиновников режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

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В ЕП пишут, что страны присоединились к санкционному списку от 2 октября. В него были включены 40 беларуских чиновников, но не был включен сам Лукашенко.

Отмечается, что кроме Украины, к санкциям присоединились страны-кандидаты на вступление в ЕС, Северная Македония, Черногория и Албания, а также страны Европейской ассоциации свободной торговли – Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

"Они (государства, – ред.), обеспечат соответствие своей национальной политики решению Совета ЕС (о санкциях, – ред.). Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", – говорится в заявлении Европарламента.

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Марк Сировой
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