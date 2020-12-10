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Беларусь закрывает наземную границу на выезд. Объясняют борьбой с коронавирусом

10.12.2020, 09:13
Беларусь закрывает наземную границу на выезд. Объясняют борьбой с коронавирусом - Фото
Беларуско-литовская граница (Фото: gpk.gov.by)

В Беларуси введен временный запрет на выезд граждан из страны через наземные пункты пропуска. Об этом говорится в постановлении Совета министров Беларуси от 7 декабря 2020 года, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

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В постановлении сказано, что запрет вводится для предотвращения распространения COVID-19. Срок, на который вводится запрет, в постановлении не указан.

Ограничение будет действовать в пунктах упрощенного пропуска, в пунктах пропуска на дорогах, железнодорожных вокзалах и станциях и в речных портах.

Запрет не распространяется на лиц с дипломатическими или служебными паспортами, официальные делегации, водителей международных перевозок, экипажи самолетов и морских кораблей, бригады проводников в поездах и командированных.

Также беларусы смогут выехать, если у них есть вид на жительство в другой стране, по извещению о болезни или смерти близкого родственника, для получения медицинской помощи, в случае работы в иностранном государстве и для обучения.

Запрет вступает в силу через 10 дней после опубликования.

Денис Юдин
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