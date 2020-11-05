"Никакой политики здесь нет". Лукашенко объяснил закрытую границу Беларуси коронавирусом

Беларуский диктатор отметил, что мера по закрытию границ временная и аполитичная

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что принятое им недавно решение о запрете въезда на территорию страны вызвано исключительно эпидемической ситуацией с COVID-19, а также, что оно временное и не имеет политического подтекста, передает госСМИ Белта.

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Он отметил, что эффективных и надежных лекарств от коронавируса в мире еще не появилось, в то время как вирус уже мутирует и приспосабливается к новым условиям, и что Западную Европу охватывает "новая испанка".

"Поэтому мы не могли оставлять наши границы для въезда в страну открытыми. Тем более, что пик у нас в Беларуси не преодолен. Никакой политики здесь нет. Решение серьезное, носит ограничительный характер. И это временное решение", – подчеркнул Лукашенко.

29 октября Беларусь ограничила въезд в страну для граждан Латвии, Литвы, Польши и Украины.

С 1 ноября в Беларуси приостановили возможность въезда иностранцев на территорию страны, оставив возможность прибытия в Минск самолетами.

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Дарья Мостовая

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