Беларусь: Въезд для граждан Латвии, Литвы, Польши и Украины ограничен

По информации Пограничного комитета Беларуси, въезд ограничили из-за коронавируса

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В Беларуси официально подтвердили появившуюся ранее информацию об ограничениях на въезд в страну для граждан Латвии, Литвы, Польши и Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Пограничного комитета Беларуси.

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Причиной этого называют эпидемическую обстановку в сопредельных странах.

Как отмечается, въезд в Беларусь ограничен через наземные пункты пропуска для отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины.

Сообщается, что под ограничения не подпадают:

- сотрудники диппредставительств и консульских учреждений с дипломатическими и служебными паспортами;

- водители транспорта, выполняющего международные автомобильные перевозки;

- члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

В Пограничном комитете Беларуси отмечают, что пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без вышеуказанных ограничений.

ДОПОЛНЕНО В 19:30. В Госпогранслужбе сообщили, беларуская сторона ограничивает пропуск через границу с 29 октября.

Наталия Медведева

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