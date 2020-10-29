Беларусь: Въезд для граждан Латвии, Литвы, Польши и Украины ограничен
По информации Пограничного комитета Беларуси, въезд ограничили из-за коронавируса
В Беларуси официально подтвердили появившуюся ранее информацию об ограничениях на въезд в страну для граждан Латвии, Литвы, Польши и Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Пограничного комитета Беларуси.
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Причиной этого называют эпидемическую обстановку в сопредельных странах.
Как отмечается, въезд в Беларусь ограничен через наземные пункты пропуска для отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины.
Сообщается, что под ограничения не подпадают:
- сотрудники диппредставительств и консульских учреждений с дипломатическими и служебными паспортами;
- водители транспорта, выполняющего международные автомобильные перевозки;
- члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.
В Пограничном комитете Беларуси отмечают, что пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без вышеуказанных ограничений.
ДОПОЛНЕНО В 19:30. В Госпогранслужбе сообщили, беларуская сторона ограничивает пропуск через границу с 29 октября.
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