Граждан Украины, Литвы и Польши не пускают на территорию Беларуси – посол
28.10.2020, 11:09
Игорь Кизим (Фото: Радио Свобода)
Оснований считать Украину угрозой у властей Беларуси нет, подчеркнул Игорь Кизим
Пограничники Беларуси предпринимают меры, чтобы не допустить на территорию страны приезжающих из Украины, Литвы и Польши. Об этом в эфире Hromadske Radio заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.
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По словам посла, в Беларуси продолжают считать Украину угрозой.
"Все это безосновательно, но кому-то нужно, чтобы оправдывать жесткие действия против протестующих", – считает Кизим.
- 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил возглавлявший страну 26 лет Александр Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
- Многие страны Запада не признали Лукашенко легитимным президентом, к их заявлениям присоединился и МИД Украины.
- 1 октября в Беларуси назвали высказывания властей Украины недружественными.
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