Граждан Украины, Литвы и Польши не пускают на территорию Беларуси – посол

Оснований считать Украину угрозой у властей Беларуси нет, подчеркнул Игорь Кизим

Пограничники Беларуси предпринимают меры, чтобы не допустить на территорию страны приезжающих из Украины, Литвы и Польши. Об этом в эфире Hromadske Radio заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

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По словам посла, в Беларуси продолжают считать Украину угрозой.

"Все это безосновательно, но кому-то нужно, чтобы оправдывать жесткие действия против протестующих", – считает Кизим.

Денис Юдин

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