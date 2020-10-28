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Граждан Украины, Литвы и Польши не пускают на территорию Беларуси – посол

28.10.2020, 11:09
Граждан Украины, Литвы и Польши не пускают на территорию Беларуси – посол - Фото
Игорь Кизим (Фото: Радио Свобода)

Оснований считать Украину угрозой у властей Беларуси нет, подчеркнул Игорь Кизим

Пограничники Беларуси предпринимают меры, чтобы не допустить на территорию страны приезжающих из Украины, Литвы и Польши. Об этом в эфире Hromadske Radio заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

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По словам посла, в Беларуси продолжают считать Украину угрозой.

"Все это безосновательно, но кому-то нужно, чтобы оправдывать жесткие действия против протестующих", – считает Кизим.

Денис Юдин
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