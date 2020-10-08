Лукашенко связал рост заболеваемости и протесты: Хотят ходить и болеть – пусть болеют

Александр Лукашенко уверен, что число заболевших коронавирусом увеличивается из-за массовых протестов в Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что между ростом заболеваемости коронавирусом в стране и протестами есть прямая связь, поскольку люди, вместо того, чтобы сидеть дома, ходят на митинги, передает госСМИ Пул первого.

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Он отметил, что главное в борьбе с любой болезнью беречь себя и своих родных – в противном случае врачи не помогут, а это невозможно при массовых скоплениях людей.

"То, что сейчас происходит на улицах Минска по выходным, ну понятно, какие будут последствия. И заболеваемость в Минске у нас выше, чем в других регионах. Использовать мы это не собираемся, они скоро сами поймут, куда они вляпались. Здесь нет никакой политики: хотят ходить и болеть – пусть болеют", – заявил Лукашенко.

В апреле Лукашенко назвал эпидемию коронавируса хорошим уроком для наркоманов. В том же месяце он заподозрил, что на фоне коронавирусной пандемии идет "передел мира".

В июле глава Беларуси заявил, что 97% жителей страны переносят COVID-19 бессимптомно, а сам он переболел им "на ногах".

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Дарья Мостовая

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