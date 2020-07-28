Лукашенко заявил, что "на ногах" переболел коронавирусом

Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что 97% жителей страны переносят COVID-19 бессимптомно

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что бессимптомно "на ногах" перенес коронавирус. Об этом он сообщил сегодня на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД, передает БЕЛТА.

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"Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно", - отметил Лукашенко.

По его словам, 97% населения Беларуси "переносят эту заразу бессимптомно".

"Слава Богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус", - добавил Лукашенко.

Он не уточнил, когда именно он переболел COVID-19. На фото, которые ранее опубликовали на сайте главы государства, Лукашенко везде - без защитной маски.

По последним данным, Беларусь занимает 33-е место по количеству больных, в стране заразились коронавирусом 67 366 человек (115 - за минувшие сутки), 543 умерли, выздоровели 60 669 пациентов с начала эпидемии.

Лукашенко известен своим скептическим отношением к пандемии COVID-19. В Беларуси не вводили жесткий карантин, 9 мая там провели парад по случаю дня победы.

Беларуси уже одержали победу над эпидемией нового коронавируса. 2 июля Лукашенко заявил , что в

Арина Толина

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