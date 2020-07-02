Лукашенко заявил о победе над коронавирусом в Беларуси

В Беларуси уже одержали победу над эпидемией нового коронавируса. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает Белта.
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"Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать - мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту", - заявил Лукашенко. подчеркнув, что "Беларусь продемонстрировала политическое здравомыслие и народную мудрость".
Президент Беларуси вручал государственные награды, которые также достались и медикам, оказавшимся "на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией".
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