Лукашенко заявил о победе над коронавирусом в Беларуси

Александр Лукашенко (фото - LIGA.net)

В Беларуси уже одержали победу над эпидемией нового коронавируса. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает Белта.

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"Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать - мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту", - заявил Лукашенко. подчеркнув, что "Беларусь продемонстрировала политическое здравомыслие и народную мудрость".

Президент Беларуси вручал государственные награды, которые также достались и медикам, оказавшимся "на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией".

На сегодняшний день в Беларуси подтверждены 62 118 случаев заражения коронавирусом и 392 летальных случая. За прошедшие сутки выявили 328 заболевших.

Лукашенко известен своим скептическим отношением к пандемии COVID-19. В Беларуси не вводили жесткий карантин, 9 мая там провели парад по случаю Дня победы.

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