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Лукашенко заявил о победе над коронавирусом в Беларуси

Лукашенко заявил о победе над коронавирусом в Беларуси - Фото
Александр Лукашенко (фото - LIGA.net)
02.07.2020, 12:45

Президент Беларуси заявил, что страна в борьбе с COVID-19 "продемонстрировала политическое здравомыслие и народную мудрость"

В Беларуси уже одержали победу над эпидемией нового коронавируса. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает Белта

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"Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать - мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту", - заявил Лукашенко. подчеркнув, что "Беларусь продемонстрировала политическое здравомыслие и народную мудрость"

Президент Беларуси вручал государственные награды, которые также достались и медикам, оказавшимся "на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией".

  • На сегодняшний день в Беларуси подтверждены 62 118 случаев заражения коронавирусом и 392 летальных случая. За прошедшие сутки выявили 328 заболевших. 
  • Лукашенко известен своим скептическим отношением к пандемии COVID-19. В Беларуси не вводили жесткий карантин, 9 мая там провели парад по случаю Дня победы.

Читайте мнение: COVID-19 в Беларуси и Украине: статистика июня и возможный политический интерес

Владислав Сердюк
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