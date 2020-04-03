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Лукашенко заподозрил, что на фоне коронавирусной пандемии идет "передел мира"

Лукашенко заподозрил, что на фоне коронавирусной пандемии идет "передел мира" - Фото
Александр Лукашенко (скриншот из видео ТКР Мир)
03.04.2020, 10:01

По мнению белорусского президента, мировые державы могут использовать нынешнюю ситуацию, что осуществить передел мира и установить новые правила

Белорусский президент Александр Лукашенко заподозрил, что при помощи глобальной паники и кризисной экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса "сильные мира сего без войны хотят разделить мир". Об этом он сказал в интервью ТРК Мир, передает Белта.

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"А не кажется ли тебе, что сильные мира сего без войны (Макрон это уже войной назвал), через этот так называемый коронавирусный психоз, инфодемию в том числе, хотят переделить мир?" - задал он вопрос интервьюеру.

По словам Лукашенко, "нас толкнули к тому, что мы должны остановиться, сидеть и проесть те скудные валютные запасы, которые у нас есть". "И тогда, напечатав 10% мирового ВВП, к нам придут те, кто на ногах, и скажут: нате вам понемножку, но вы будете делать то, что мы скажем. Вот так может быть переделен мир", - предположил президент РБ.

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Он уточнил, кого имеет ввиду: "У России есть нефть и газ, в которых сегодня нуждается весь мир, у Китая - огромные мощности в экономике, в Америке - печатный станок".

"Боюсь, чтобы нас не переделили без войны", - резюмировал Лукашенко.

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Евгений Пилипенко
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