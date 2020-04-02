На фоне пандемии коронавируса Беларусь запретила вывозить чеснок, лук и гречку

Президент РБ Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

На фоне пандемии коронавируса Беларусь установила временный запрет на вывоз из страны чеснока, лука и гречневой крупы. Об этом со ссылкой на постановление Совета Министров РБ от 31 марта пишет правительственный портал республики.

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Гречиху, гречневую крупу, лук-севок, лук репчатый и чеснок запрещено вывозить вне зависимости от страны их происхождения, в том числе при помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.

МИД страны уведомил об этом Евразийскую экономическую комиссию и внес на ее рассмотрение предложение о применении другими государствами–членами ЕЭС таких же мер.

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Запрет вступает в силу после его опубликования и действует три месяца.

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