"Пускай там и сидят". Лукашенко отказался возвращать недавно уехавших беларусов

Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Беларусов, ухавших за границу после предупреждений о пандемии коронавируса, не будут эвакуировать в Беларусь. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает Белта.

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"Тем, кто выехал после наших предупреждений (о пандемии - ред.), - никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали", - потребовал Лукашенко.

По сообщению МИД Беларуси, за последние несколько суток за рубеж выехало около 11 000 граждан страны.

Также Лукашенко обратил внимание на ситуацию в Индии, где беларусов, взявших билеты на обратный рейс на российские самолеты, "просто выпихивают из салона, не берут на борт". Он потребовал "спокойно, юридически выверено разбираться по всем вопросам", чтобы купившие билеты смогли вылететь в Москву, откуда их уже будет забирать Беларусь.

В Беларуси 76 подтвержденных случаев заражения COVID-19, умерших нет, 15 человек выздоровели.

По состоянию на 21:00 21 марта, по данным Минздрава в Украине подтверждено 47 случаев COVID-19, три из них летальные, один человек выздоровел.

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