Тысячи украинцев не могу вернуться из-за границы домой: видеообращение

Скриншот с видео

Тысячи украинцев, которые хотят вернуться домой, все еще остаются за границей. Они обвиняют в ситуации, в которой оказались, украинскую власть. Вместе с тем многие при содействии МИД Украины вернулись на родину.

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В частности, тысячи украинцев не могут вернуться из Индонезии. Об этом говорится в видеоролике, опубликованном в Facebook пользователя Rada Radmilevich.

В видеоролике люди говорят, что не могут вернуться в Украину, потому что за двое суток до введения карантина в Украине билеты из Индонезии поднялись в цене до пяти тысяч долларов. А сейчас они не могут оплатить перелет до Стамбула, откуда их должен забрать украинский самолет, так как, по их словам, рейс в Стамбул за одного человека стоит минимум $1200.

"В данный момент граница Украины закрыта. Рейсы отменены согласно вашему приказу", - обвиняют граждане украинскую власть.

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"Нам отменили обратные рейсы с компенсацией 25% стоимости билета. Ближайшие даты возобновления, на которые ориентируют авиалинии — лето", - пишет Rada Radmilevic.

При этом украинцы утверждают, что их начали штрафовать ввиду окончания действия визы.

"Мы не можем вылететь в Украину и не можем остаться здесь... Стационарная медицина для туристов в Индонезии стоит десятки тысяч долларов. В случае заболевания, туристов могут даже не принять в больницу..." - пишет Rada Radmilevic.

В то же время в МИД Украины сообщили, что с 20 марта Индонезия приняла решение не применять штрафные санкции в отношении граждан, которые превысили разрешенный срок пребывания на территории страны. Все украинские граждане, которых это касается, должны обратиться в миграционные центры для урегулирования ситуации, сообщили в МИД.

Там также отметили, что для оказания практической помощи украинцам сегодня на Бали отбыл украинский консул.

"МИД Украины и посольство в Индии ищут возможности для оказания помощи всем гражданам, которые в этом нуждаются. Оставайтесь на связи с с посольством Украины в Индонезии и следите за обновлениями на официальных страницах МИД и министерства", - сказано в сообщении.

МИД разъясняет, как вернуться в Украину или получить консульскую помощь за рубежом в условиях пандемии COVID-19.

Ситуация с украинцами в других зарубежных странах (по информации МИД)

Венгрия открыла транзитный коридор для украинских граждан, которые направляются на автотранспорте из Словении. Транзитний коридор действует в пункте пропуска Пинце-Торнисентмиклош (Pince — Tornyiszentmiklos). Также работает транзитный коридор со стороны Австрии (карту коридора можно посмотреть на сайте посольства Украины в Венгрии)

183 гражданина Украины и лиц, имеющих право въезда на территорию нашего государства, прилетели из Лондона сегодня утром.

Из Шри-Ланки вылетели 160 украинских граждан. Еще 20 вылетят сегодня.

По информации посольства Украины в Индии, туристическая компания Join Up работает сейчас над тем, чтобы бесплатно расселить всех, у кого заканчивается путевка на Шри-Ланке. Также рассматривается вопрос покрытия расходов тех туристов, которые самостоятельно оплачивают свое проживание по истечении срока действия путевки. SkyUp планирует вывезти всех своих туристов из Шри-Ланки. 23 марта ожидается чартерный рейс Коломбо-Киев, рассчитанный на 200-215 мест. Ориентировочная стоимость билета - $500.

Сейчас 612 украинских граждан направляются на поезде из польского Перемышля в Киев. Это первый из двух запланированных поездов Укрзализныци по этому маршруту сегодня.

174 гражданина Украины возвращается спецрейсом авиакомпании SkyUp из Австрии. Всего из Австрии уже вернулись 527 украинских граждан.

Посольство продолжает содействовать выезду из Египта тех граждан Украины, которые прибыли в страну не в составе туристических групп. По возможности такие граждане отправляются чартерными рейсами со свободными местами.

В Украине, по состоянию на 10:00 21 марта, подтвержден 41 случай COVID-19. Первые заболевшие, вероятнее всего, заразились за границей. В стране постановлением Кабмина введены ограничительные меры.