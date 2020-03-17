Сюр. Лукашенко знает, как "защититься от вируса": водка, сауна и трактор – видео

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Белорусский президент Александр Лукашенко призвал граждан не паниковать, а работать в поле: "Никто там не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех"

Президент Беларуси Александр Лукашенко, помимо рекомендованных медиками мер, перечислил и другие "методы профилактики" для коронавирусной инфекции: это водка, сауна и работа. "Лайфхаки" озвучены на совещании с главами местных органов власти, его транслировал  местный канал СТВ.

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"Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт - травить этот вирус", - саказал он, добавив, что это "совет" не на рабочее время.

Назначив на чиновников на региональные должности, Лукашенко посоветовал им попариться: "Сходите в сауну - сухую! Ну, если два-три раза в неделю, тоже полезно. Китайцы нам подсказали, что этот вирус при 60 градусах не выдерживает".

Подытоживая тему коронавируса, президент РБ заверил чиновников, что лучший способ не поддаваться панике - это работать: "Приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы... Там трактор вылечит всех. Поле всех лечит!" - подытожил белорусский лидер.

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Всемирная организация здравоохранения развеивает мифы о том, как можно не заразиться и/или лечить COVID-19: среди перечня заблуждений - и то, что озвучил Лукашенко.

Смотрите видео: : Сюр. В сети показали "пояс против коронавируса"

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Теги: беларусь, александр лукашенко, водка, вирус, трактор, эпидемия, коронавирус, COVID-19
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