Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Макрон объявил о жестких мерах по сдерживанию коронавируса во Франции

Макрон объявил о жестких мерах по сдерживанию коронавируса во Франции - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: Guillaume Horcajuelo/EPA)
16.03.2020, 23:36

Президент Франции, объявляя об ограничении передвижения в стране, несколько раз повторил: "Мы находимся в состоянии войны"

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о ряде жестких ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает ВВС.

Ключевые тезисы выступления Макрона:

- все второстепенные передвижения будут запрещены с полудня вторника сроком на 15 дней, жители страны должны оставаться дома;

- нарушители правил будут наказаны;

- армия будет использоваться, чтобы помочь транспортировать больных в медучреждения;

- границы будут закрыты по согласованию с другими странами Евросоюза;

- второй тур местных выборов отложен.

"Мы находимся в состоянии войны", - неоднократно повторил Макрон в течение своего выступления.

  • 13 марта Всемирная организация здравоохранения назвала Европу новым центром пандемии коронавируса.

  • Сначала в Италии, затем в Испании и Франции правительства вводят жесткие ограничительные меры в борьбе с распространением коронавируса.

Ребрина Вадим
Еще по теме
Напишите нам
франция эмманюэль макрон карантин коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 