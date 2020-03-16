Макрон объявил о жестких мерах по сдерживанию коронавируса во Франции

Эмманюэль Макрон (Фото: Guillaume Horcajuelo/EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о ряде жестких ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает ВВС.

Ключевые тезисы выступления Макрона:

- все второстепенные передвижения будут запрещены с полудня вторника сроком на 15 дней, жители страны должны оставаться дома;

- нарушители правил будут наказаны;

- армия будет использоваться, чтобы помочь транспортировать больных в медучреждения;

- границы будут закрыты по согласованию с другими странами Евросоюза;

- второй тур местных выборов отложен.

"Мы находимся в состоянии войны", - неоднократно повторил Макрон в течение своего выступления.

13 марта Всемирная организация здравоохранения назвала Европу новым центром пандемии коронавируса.

Сначала в Италии, затем в Испании и Франции правительства вводят жесткие ограничительные меры в борьбе с распространением коронавируса.