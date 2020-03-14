Испания тоже планирует запретить своим гражданам покидать дома

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Правительство Испании готовится объявить в понедельник о введении чрезвычайных мер противодействия коронавирусу, включая ограничения передвижения граждан. Об этом сообщает ВВС.

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Согласно указу правительства, люди смогут покидать свои дома только в чрезвычайных ситуациях, для покупки продуктов питания или чтобы добраться до работы.

По информации Reuters, количество единиц общественного транспорта сократят, но полностью его пока останавливать не планируют.

Сейчас Испания - страна с самым большим числом жертв коронавируса в Европе после Италии. 136 в Испании умерли, 5753 заражены. В Италии зарегистрировано 1266 смертей и 17 660 инфицированных. Ранее Италия ввела аналогичные испанским меры.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что Европа сейчас является «эпицентром» пандемии.

По состоянию на 14 марта, в мире зарегистрировано 145 369 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19, из них 5 429 – летальные, выздоровели 71 694 человека.

С 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно. МИД не рекомендует гражданам Украины выезжать за границу.

С полуночи 17 марта на две недели Украина полностью прекратит пассажирские авиационные перевозки.