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Коронавирус. Количество больных превысило 145 000 человек: последние данные

Коронавирус. Количество больных превысило 145 000 человек: последние данные - Фото
Фото: Massimo Percossi/ЕРА
14.03.2020, 08:40

От коронавируса COVID-19 выздоровели более 71 600 человек

По состоянию на 14 марта, в мире зарегистрировано 145 369 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19, из них 5 429 – летальные, выздоровели 71 694 человека. Об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data.

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Среди стран Евросоюза больше всего случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировано в Италии – 17 660, выздоровели – 1439, умерли 1266 человек; Франции – 3 667, выздоровели – 12, умерли 79; Испании  - 5 232, выздоровели – 193, умерли 133; Германии – 3675, выздоровели - 46, умерли восьмеро больных.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.
  • С 12 марта дня в Украине ввели трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно.
  • С полуночи 17 марта на две недели Украина полностью прекратит регулярные пассажирские авиаперевозки.
  • На сегодняшний день в Украине зарегистрированы три случая заболевания коронавирусом - в Черновицкой и Житомирской областях. Одна из заболевших умерла.

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Владислав Сердюк
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