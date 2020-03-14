Коронавирус. Количество больных превысило 145 000 человек: последние данные

Фото: Massimo Percossi/ЕРА

По состоянию на 14 марта, в мире зарегистрировано 145 369 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19, из них 5 429 – летальные, выздоровели 71 694 человека. Об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

Читайте также: Коронавирус. ВОЗ объявила о пандемии COVID-19 в мире

Среди стран Евросоюза больше всего случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировано в Италии – 17 660, выздоровели – 1439, умерли 1266 человек; Франции – 3 667, выздоровели – 12, умерли 79; Испании - 5 232, выздоровели – 193, умерли 133; Германии – 3675, выздоровели - 46, умерли восьмеро больных.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

С 12 марта дня в Украине ввели трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно.

С полуночи 17 марта на две недели Украина полностью прекратит регулярные пассажирские авиаперевозки.

На сегодняшний день в Украине зарегистрированы три случая заболевания коронавирусом - в Черновицкой и Житомирской областях. Одна из заболевших умерла .

Читайте также: Том Хэнкс, тренер "Арсенала", жена Трюдо. Известные люди, которые заразились коронавирусом