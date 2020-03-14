Коронавирус. Количество больных превысило 145 000 человек: последние данные

По состоянию на 14 марта, в мире зарегистрировано 145 369 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19, из них 5 429 – летальные, выздоровели 71 694 человека. Об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data.
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Среди стран Евросоюза больше всего случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировано в Италии – 17 660, выздоровели – 1439, умерли 1266 человек; Франции – 3 667, выздоровели – 12, умерли 79; Испании - 5 232, выздоровели – 193, умерли 133; Германии – 3675, выздоровели - 46, умерли восьмеро больных.
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