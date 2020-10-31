Беларусь закрывает границу для иностранцев, но есть исключения
Запрет не распространяется на прибывающих в Беларусь через национальный аэропорт Минск
С 1 ноября Беларусь приостанавливает возможность пересечения границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства. Об этом сообщает Пограничный комитет Беларуси.
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Как отмечается, въезд в страну запрещен в пунктах пропуска на автодорогах, железнодорожных вокзалах и в речных портах, а также в пунктах упрощенного пропуска.
В Погранкомитете Беларуси сообщают, что это делается в целях предотвращения распространения COVID-19.
Запрет не относится к дипломатам, участникам международных перевозок, членам семей беларусов, транзитных пассажиров из России и украинцев, которые ездят на работу из Славутича на ЧАЭС.
Также запрет не распространяется на прибывающих в Беларусь через национальный аэропорт Минск.
Для для въезжающих в Беларусь членов семей и имеющих вид на жительство обязательна 10-дневная самоизоляция
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