Беларусь закрывает границу для иностранцев, но есть исключения

Запрет не распространяется на прибывающих в Беларусь через национальный аэропорт Минск

С 1 ноября Беларусь приостанавливает возможность пересечения границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства. Об этом сообщает Пограничный комитет Беларуси.

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Как отмечается, въезд в страну запрещен в пунктах пропуска на автодорогах, железнодорожных вокзалах и в речных портах, а также в пунктах упрощенного пропуска.

В Погранкомитете Беларуси сообщают, что это делается в целях предотвращения распространения COVID-19.

Запрет не относится к дипломатам, участникам международных перевозок, членам семей беларусов, транзитных пассажиров из России и украинцев, которые ездят на работу из Славутича на ЧАЭС.

Также запрет не распространяется на прибывающих в Беларусь через национальный аэропорт Минск.

Для для въезжающих в Беларусь членов семей и имеющих вид на жительство обязательна 10-дневная самоизоляция

С 29 октября Беларусь ограничила въезд для граждан Латвии, Литвы, Польши и Украины.

По данным Worldmeter, в Беларуси с начала пандемии по состоянию на 31 октября выявлено почти 100 000 заболевших COVID-19.

Наталия Медведева

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