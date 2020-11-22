Марш против фашизма в Беларуси. Силовики применяют спецсредства и задерживают людей: видео

В Беларуси проходит 106-й день протестов против самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко. На Марш против фашизма в Минске вышли тысячи протестующих, силовики применяют спецсредства и задерживают людей. Об этом сообщает TUT.by.
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С самого утра в столицу Беларуси начали сгонять военную технику и ОМОН, были замечены водометы. Часть станций метро в городе были закрыты на вход и выход. Также с самого утра в Минске наблюдались проблемы со связью. Вокруг стелы "Минск – город-герой" выставили ограждение.
В разных частях городах проходили точечные задержания. Силовики выбегают из микроавтобуса, задерживают человека и затаскивают его в автобус. Доходит до абсурдных ситуаций: два автобуса ездили по кругу, остановились у пешеходного перехода, силовики вышли и забрали мужчину, который ждал зеленого сигнала светофора.
Люди, спасаясь от задержаний, бегут во дворы.
Правозащитный центр Весна сообщает об около 110 задержанных к этому часу.
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Видео и фото: TUT.by