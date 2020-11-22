Марш против фашизма в Беларуси. Силовики применяют спецсредства и задерживают людей: видео

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В Беларуси продолжаются протесты против диктатора Александра Лукашенко. В Минск с самого утра стянули ОМОН и военных

В Беларуси проходит 106-й день протестов против самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко. На Марш против фашизма в Минске вышли тысячи протестующих, силовики применяют спецсредства и задерживают людей. Об этом сообщает TUT.by

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С самого утра в столицу Беларуси начали сгонять военную технику и ОМОН, были замечены водометы. Часть станций метро в городе были закрыты на вход и выход. Также с самого утра в Минске наблюдались проблемы со связью. Вокруг стелы "Минск – город-герой" выставили ограждение.

В разных частях городах проходили точечные задержания. Силовики выбегают из микроавтобуса, задерживают человека и затаскивают его в автобус. Доходит до абсурдных ситуаций: два автобуса ездили по кругу, остановились у пешеходного перехода, силовики вышли и забрали мужчину, который ждал зеленого сигнала светофора.

Люди, спасаясь от задержаний, бегут во дворы. 

Правозащитный центр Весна сообщает об около 110 задержанных к этому часу. 

  • 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко объявил о своей победе. Уже больше месяца в стране проходят протесты против действующей власти, которые пытаются разгонять силовики.
  • 11 августа Тихановская в кабинете главы ЦИК Беларуси с листа зачитала обращение, в котором она призвала сторонников не противостоять милиции. Оппозиция считает, что видео записали под давлением силовиков. В тот же день Тихановская выехала в Литву.
  • 17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой официально не признал результаты президентских выборов и Лукашенко как "президента Беларуси".

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Видео и фото: TUT.by

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Теги: протесты в Беларуси, марш против фашизма
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