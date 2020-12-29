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Вакцинация от коронавируса. В Беларуси и Аргентине начинают колоть российский "Спутник"

29.12.2020, 09:46
Вакцинация от коронавируса. В Беларуси и Аргентине начинают колоть российский
Препарат Спутник V (фото – Минздрав РФ)

Сегодня, 29 декабря, Беларусь и Аргентина стали второй и третьей страной, где начали массово вакцинировать население российским препаратом Sputnik V, который, как предполагается, защищает от тяжелого течения COVID-19. Об этом объявили Минздравы стран.

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По словам диктатора Александра Лукашенко, в Беларуси планируют привить 1,2 млн человек (на 9,5 млн населения), "а сколько будет, зависит от вас; может, и два миллиона". "Захотите – вакцинируйтесь, не захотите – никого заставлять не будем. <...> Мы планируем пять-шесть вакцин", – передает его слова Белта.

Первыми вакцинируют медработников, педагогов и тех, кому "приходится много контактировать с людьми": видимо, милицию и чиновников.

Фото: пресс-служба Минздрава Беларуси

Руководство МОЗ РБ отметило "рациональный подход страны-соседки к локальным клин исследованиям вакцин".

Между тем, фазу III испытаний (основную, положительные итоги которой и последующее одобрение регуляторов, в том числе ВОЗ, дают право вакцине-кандидату называться вакциной) для "Спутника" провалили: люди из плацебо-группы начали массово, в нарушение договоренностей, прививаться уже доступным препаратом. Таким образом, финальные данные об эффективности российского препарата на векторе из двух аденовирусов человека получить уже невозможно.

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Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил в эфире местного канала TV Publica, что власти страны "поступили правильно", что заказали 10 млн доз "Спутника" и на днях получили первую партию на 300 000 доз. По его словам, в мире идет борьба производителей вакцин за заказы, и стороны порой "специально дискредитируют" конкурентов.

Фернандес посетовал, что пока другие страны просят для себя "хоть сколько-то доз", Аргентина заказала российский препарат, партию от AstraZeneca и партию по проекту COVAX. Он еще 10 декабря заявил, что "хочу поблагодарить президента Путина, что он лично позаботился об этом".

Альберто Фернандес (фото – ЕРА)
Евгений Пилипенко
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