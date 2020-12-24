COVID-19 | 1 млн человек в Украине заразились коронавирусом за время эпидемии – и это лишь официально
Вчера, 23 декабря, в Украине выявили 11 490 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (10 136 днем ранее). В скобках здесь и далее по тексту – данные за предыдущие сутки. Такую информацию опубликовал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
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Следует учитывать, что у большинства заразившихся, которые переболеют с симптомами, они появляются примерно на пятый-шестой день, и потому текущие данные – это, по большому счету, данные о тех, кто инфицировался около недели назад.
Среди заболевших 488 (537) детей и 445 (422) медиков. Госпитализировали 2721 (2979) пациента. Скончались 223 больных (275). Выздоровели 15 775 (15 372) человек.
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Данные по областям:
Киев – 105 040 случаев всего (из них 1377 за последние сутки);
Винницкая область – 21 490 (+231);
Волынская область – 31 917 (+427);
Днепропетровская область – 55 174 (+549);
Донецкая область – 33 738 (+636);
Житомирская область – 37 468 (+493);
Закарпатская область – 27 543 (+152);
Запорожская область – 50 115 (+774);
Ивано-Франковская область – 42 482 (+182);
Киевская область – 55 497 (+666);
Кировоградская область – 8090 (+141);
Луганская область – 9443 (+262);
Львовская область – 58 372 (+466);
Николаевская область – 28 351 (+381);
Одесская область – 66 971 (+676);
Полтавская область – 33 509 (+564);
Ровенская область – 39 634 (+383);
Сумская область – 38 923 (+422);
Тернопольская область – 32 972 (+234);
Харьковская область – 66 788 (+545);
Херсонская область – 16 408 (+246);
Хмельницкая область – 37 600 (+458);
Черкасская область – 36 418 (+480);
Черновицкая область – 38 914 (+193);
Черниговская область – 28 275 (+552).
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Официально за 23 декабря сделано 66 358 тестов (61 445). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 42 132 (46 696), по методу ИФА, выявляющем как больных, так и недавно переболевших, – 24 226 (20 226).
За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 1 001 132 инфицированных/больных. 631 435 из них выздоровели, 17 395 – умерли.
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