Вчера, 23 декабря, в Украине выявили 11 490 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (10 136 днем ранее). В скобках здесь и далее по тексту – данные за предыдущие сутки. Такую информацию опубликовал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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Следует учитывать, что у большинства заразившихся, которые переболеют с симптомами, они появляются примерно на пятый-шестой день, и потому текущие данные – это, по большому счету, данные о тех, кто инфицировался около недели назад.

Среди заболевших 488 (537) детей и 445 (422) медиков. Госпитализировали 2721 (2979) пациента. Скончались 223 больных (275). Выздоровели 15 775 (15 372) человек.

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Данные по областям:

Киев – 105 040 случаев всего (из них 1377 за последние сутки);

Винницкая область – 21 490 (+231);

Волынская область – 31 917 (+427);

Днепропетровская область – 55 174 (+549);

Донецкая область – 33 738 (+636);

Житомирская область – 37 468 (+493);

Закарпатская область – 27 543 (+152);

Запорожская область – 50 115 (+774);

Ивано-Франковская область – 42 482 (+182);

Киевская область – 55 497 (+666);

Кировоградская область – 8090 (+141);

Луганская область – 9443 (+262);

Львовская область – 58 372 (+466);

Николаевская область – 28 351 (+381);

Одесская область – 66 971 (+676);

Полтавская область – 33 509 (+564);

Ровенская область – 39 634 (+383);

Сумская область – 38 923 (+422);

Тернопольская область – 32 972 (+234);

Харьковская область – 66 788 (+545);

Херсонская область – 16 408 (+246);

Хмельницкая область – 37 600 (+458);

Черкасская область – 36 418 (+480);

Черновицкая область – 38 914 (+193);

Черниговская область – 28 275 (+552).

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Официально за 23 декабря сделано 66 358 тестов (61 445). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 42 132 (46 696), по методу ИФА, выявляющем как больных, так и недавно переболевших, – 24 226 (20 226).

За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 1 001 132 инфицированных/больных. 631 435 из них выздоровели, 17 395 – умерли.

Евгений Пилипенко

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