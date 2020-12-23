Коронавирус. Количество новых заболевших вновь превысило 10 000, выздоровевших – 15 000

Вчера, 22 декабря, в Украине выявили 10 136 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 8 513), выздоровели 15 372 пациентов (сутками ранее – 14 020). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Среди заболевших 537 детей и 422 медика. Госпитализированы 2 979 пациентов (сутками ранее – 1 318).

Скончались 275 заболевших (сутками ранее – 232).

Официально за 22 декабря сделано 61 445 тестов на коронавирус (46 696 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 41 219, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 20 226.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве, Запорожской, Киевской, Одесской и Харьковской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 989 642 заболевших COVID-19. 615 660 из них выздоровели, 17 172 – умерли. Проведено более 5,3 млн тестов.

Данные по областям:

Киев – 103 663 заболевших (1 381 за сутки);

Запорожская – 49 341 (887);

Киевская – 54 831 (809);

Одесская – 66 295 (792);

Харьковская – 66 243 (591);

Черкасская – 35 938 (525);

Львовская – 57 906 (505);

Николаевская – 27 970 (491);

Днепропетровская – 54 625 (478);

Полтавская – 32 945 (439);

Черниговская – 27 723 (365);

Волынская – 31 490 (352);

Донецкая – 33 102 (342);

Ровенская – 39 251 (331);

Хмельницкая – 37 142 (302);

Ивано-Франковская – 42 300 (210);

Херсонская – 16 162 (189);

Луганская – 9 181 (187);

Сумская – 38 501 (180);

Черновицкая – 38 721 (166);

Житомирская – 36 975 (165);

Тернопольская – 32 738 (159);

Винницкая – 21 259 (114);

Закарпатская – 27 391 (88);

Кировоградская – 7 949 (88).

16 декабря Степанов заявил, что в Украине удалось полностью остановить рост заболеваемости COVID-19.

18 декабря Степанов прогнозировал, что с апреля 2021 года эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад.

Читайте также: "Британским штаммом" чаще заражаются молодые, но он не опаснее других мутаций вируса – ЦОЗ

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.