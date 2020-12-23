Коронавирус. Количество новых заболевших вновь превысило 10 000, выздоровевших – 15 000
Вчера, 22 декабря, в Украине выявили 10 136 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 8 513), выздоровели 15 372 пациентов (сутками ранее – 14 020). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Среди заболевших 537 детей и 422 медика. Госпитализированы 2 979 пациентов (сутками ранее – 1 318).
Скончались 275 заболевших (сутками ранее – 232).
Официально за 22 декабря сделано 61 445 тестов на коронавирус (46 696 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 41 219, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 20 226.
Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве, Запорожской, Киевской, Одесской и Харьковской областях.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 989 642 заболевших COVID-19. 615 660 из них выздоровели, 17 172 – умерли. Проведено более 5,3 млн тестов.
Данные по областям:
Киев – 103 663 заболевших (1 381 за сутки);
Запорожская – 49 341 (887);
Киевская – 54 831 (809);
Одесская – 66 295 (792);
Харьковская – 66 243 (591);
Черкасская – 35 938 (525);
Львовская – 57 906 (505);
Николаевская – 27 970 (491);
Днепропетровская – 54 625 (478);
Полтавская – 32 945 (439);
Черниговская – 27 723 (365);
Волынская – 31 490 (352);
Донецкая – 33 102 (342);
Ровенская – 39 251 (331);
Хмельницкая – 37 142 (302);
Ивано-Франковская – 42 300 (210);
Херсонская – 16 162 (189);
Луганская – 9 181 (187);
Сумская – 38 501 (180);
Черновицкая – 38 721 (166);
Житомирская – 36 975 (165);
Тернопольская – 32 738 (159);
Винницкая – 21 259 (114);
Закарпатская – 27 391 (88);
Кировоградская – 7 949 (88).
- 16 декабря Степанов заявил, что в Украине удалось полностью остановить рост заболеваемости COVID-19.
- 18 декабря Степанов прогнозировал, что с апреля 2021 года эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад.
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