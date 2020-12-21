"Британским штаммом" чаще заражаются молодые, но он не опаснее других мутаций вируса – ЦОЗ

Появившийся в Великобритании новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 более заразен для людей моложе 60 лет, но данные о нем пока не указывают на более тяжелое течение или рост смертности. Об этом заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин, передает пресс-служба ЦОЗ.

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Министр инфраструктуры Владислав Криклий написал у себя в Telegram, что Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией.

Кузин объяснил, что выявление нового штамма не связано со стартом кампании вакцинации в Великобритании – его зарегистрировали до начала прививок и уже исследовали.

"Так называемый "британский штамм" у нас не регистрировали", – сказал Кузин.

Глава ЦОЗ рассказал, что штаммами, которые недавно выявили в Великобритании и ЦАР, действительно начинают чаще заражаться люди до 60 лет. Но это не приводит к более тяжелому течению болезни или росту смертности.

По его словам, Украина обеспечена необходимым оборудованием и способна выявить SARS-CoV-2 у пациентов независимо от штаммов. Зарегистрировано около 12 000 мутаций генома коронавируса, и нет данных, что мутации имеют существенное клиническое или диагностическое значение.

Ранее на юге Англии обнаружили новый вариант коронавируса, который, вероятно, распространяется быстрее. Он не считается более летальным, также нет информации о том, что он как-то иначе реагирует на вакцину от COVID-19. В Лондоне и его окрестностях введен самый высокий уровень карантинных ограничений.

Тем временем все больше стран закрывают пассажирское сообщение с Великобританией из-за нового штамма.

Министр здравоохранения Австралии Грег Хант заявил, что его страна не будет прекращать авиарейсы с Великобританией.

ВОЗ пока не наблюдает усугубления тяжести COVID-19 из-за нового штамма коронавируса.

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Наталия Медведева

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