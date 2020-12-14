В Британии заявили о новом варианте коронавируса: из-за него ужесточили карантин в Лондоне

В Лондоне и его окрестностях будет введен самый высокий уровень карантинных ограничений из-за COVID-19 – в столице Великобритании быстро растет число заболевших. Об этом заявил в понедельник министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, сообщает ВВС.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Хэнкок считает, что причиной резкого роста заболеваемости мог стать новый вариант коронавируса, выявленный на юге Англии.

Первоначальный анализ нового штамма свидетельствует, что он, вероятно, распространяется быстрее, чем остальные виды COVID-19, отмечает министр.

По его словам, в настоящее время нет никаких оснований предполагать, что этот вариант COVID-19 с большей вероятностью вызывает серьезные осложнения.

6 ноября северную часть Ютландии в Дании полностью отрезали от всего остального мира, чтобы сдержать вспышку нового штамма коронавируса – возникший там вариант SARS-CoV-2 не подавляется антителами в той же степени, что и "нормальный" вирус.

Несмотря на то, что первоначальный уханьский коронавирус SARS-CoV-2 мутировал в европейскую форму D614G, которая сейчас отвечает за подавляющее большинство случаев болезни в мире, эта трансформация патогена, возможно, сделала его более восприимчивым к будущей вакцине.

Читайте также: В Азии столкнулись с новым штаммом мутировавшего коронавируса

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.