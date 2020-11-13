Топ-мутация коронавируса не повлияет на эффективность вакцин. На это надеются ученые

Доминирующий в человеческой популяции мутантный штамм D614G гораздо лучше заражает, чем уханьский, но практически не утяжеляет течение заболевания

Несмотря на то, что первоначальный уханьский коронавирус SARS-CoV-2 мутировал в европейскую форму D614G, которая сейчас отвечает за подавляющее большинство случаев болезни в мире, эта трансформация патогена, возможно, сделала его более восприимчивым к будущей вакцине. К такому выводу пришла группа американских биологов, проверяя свои теории на культурах человеческих клеток "в пробирке" и на хомячках, пишет журнал Science.

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Заразность штамма D614G значительно превосходит способность к передаче инфекции у оригинального из Уханя. Он также чрезвычайно эффективно и быстро реплицируется (размножается) в первичных носовых эпителиальных клетках: в 10 раз быстрее "прародителя".

По мнению биологов, превосходство штамма D614G над другими вариантами объясняется повышенной способностью его поверхностных белков-шипов прикрепляться к молекулам на мембране клеток жертвы, "вскрывать" их, проникать туда и плодить внутри множество своих копий.

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Ученые предварительно выяснили, что мутация D614G привела к тому, что молекулярный фрагмент на верхней части белка-шипа больше отгибается/раскрывается: это якобы дает возможность вирусу крепче цепляться за мембранные рецепторы АСЕ2.

Вирионы "дикого" вируса и мутантного D614G на поверхности эпителиальных клеток дыхательных путей:

Одновременно с этим мутация ведет к большей уязвимости SARS-CoV-2 к антителам и будущим препаратам прямого действия, молекулам которых будет проще блокировать этот "раскрытый" участок шипов патогена. Проще говоря, антителам и другим агентам стало легче проникать в уязвимую область вируса и блокировать механизмы его размножения.

"SARS-CoV-2 – совершенно новый патоген для нас, его эволюцию в человеческих популяциях трудно предсказать. Постоянно появляются новые варианты, такие как недавно обнаруженный у норок в Дании вариант SARS-CoV-2 кластера 5: он также кодирует D614G", – пишут авторы.

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Ученые успокаивают: несмотря на эту выгодную для вируса мутацию, в исследованиях на животных новый штамм не связан с более тяжелым течением заболевания. Более того, пишут авторы, этот вариант коронавируса "немного более чувствителен к нейтрализации препаратами антител". Исследователи честно предупреждают: результаты исследований на хомяках не обязательно соответствуют тому, что происходит с людьми.

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Евгений Пилипенко

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