Сколько выписанных после коронавируса снова попадают в больницу: в США показали статистику

Авторы пишут, что COVID-19 – сложное клиническое заболевание с потенциальными осложнениями, которые могут потребовать длительного клинического ухода

После выписки из больницы с вылеченным COVID-19 примерно каждый 11-й пациент в США повторно госпитализируется туда же в течение двух месяцев. Такие данные обнародовали специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

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60% были выписаны на дом или в систему самообслуживания, 15% – в спецбольницу, 10% – на дом с помощью из медорганизации на дому, 4% – в хоспис, 4% – в постоянную помощь и 5% – в другие места

В группе из 106 543 выписанных американцев в 865 больницах с апреля по июль 2020 года около 9% (9504 человек) испытали по крайней мере одну повторную госпитализацию в ту же больницу в течение двух месяцев после выписки. Средний интервал – восемь дней. Множественные реадмиссии произошли у 1,6% пациентов (1667).

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Было определено, что факторами риска повторной госпитализации были: возраст ≥65 лет, наличие определенных хронических состояний, госпитализация в течение трех месяцев до первого попадания в больницу с COVID-19, а также выписка в учреждение квалифицированного сестринского ухода или медобслуживание на дому.

Неиспаноязычные европеоидной расы были более подвержены реадмиссии, чем представители других расовых/этнических групп.

Распространенными первичными диагнозами были инфекционные и паразитарные заболевания (в первую очередь ковид – 45%), а также заболевания сердечно-сосудистой (11%) и пищеварительной (7%) систем.

Менее 0,1% пациентов умерли во время повторной госпитализации.

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Евгений Пилипенко

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