Карантин выходного дня не остановит COVID-19, нужен локдаун – Киевская школа экономики

Ни одно частичное ограничение на сегодня не является эффективным средством сдерживания пандемии в Украине, убеждены в КШЭ

В Киевской школе экономики считают, что карантин выходного дня не поможет остановить распространение COVID-19 в Украине. По их мнению, необходимо ввести национальный локдаун на определенный период времени. В такому выводу специалисты пришли по результатам моделирования ситуации.

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Карантин выходного дня, по мнению экспертов КШЭ, не остановит болезнь, и при этом нанесет ущерб бизнесу и благосостоянию семей.

"Ни одно частичное ограничение на сегодня не является эффективным средством сдерживания пандемии в Украине. Его следствием будет неизбежно введение более жестких ограничений в будущем – с еще большими затратами для экономики", – считают в КШЭ.

По их мнению, следует ввести национальные ограничения (локдаун в определенных сферах по примеру Германии) на определенный период времени (один месяц). Ограничения должны сопровождаться пакетом экономической поддержки для бизнеса и граждан.

Национальные ограничения уже имеют эффект в Бельгии и Чехии. Зато в Румынии, где применяют компромиссный вариант карантина как в Украине, рост инфицирования ускоряется, отмечают в школе.

В КШЭ также считают, что необходимо радикально увеличить объемы тестирования – предлагают ввести прямую оплату тестирования частным лабораториям через Национальную службу здоровья.

11 ноября Кабмин принял решение ввести карантин выходного дня.

Также в Украине отменили адаптивный карантин: теперь по всей стране будут действовать правила оранжевой зоны с некоторыми усилениями.

Мэр Львова Андрей Садовый назвал карантин выходного дня глупостью и заявил, что Львов не будет принимать "неразумных решений".







Вадим Ребрина

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