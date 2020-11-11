Садовый: Карантин выходного дня – это глупость, Львов не будет принимать глупых решений

Мэр Львова считает, что пандемия коронавируса – не повод отнимать у жителя Львова возможность выпить кофе в кафе

Мэр Львова Андрей Садовый назвал карантин выходного дня глупостью и заявил, что Львов не будет принимать "неразумных решений". Об этом он сказал во Львове во время акции рестораторов "Имею право работать".

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25% львовян уже переболели коронавирусом. Кто-то это учитывает, когда хочет принимать решения о карантине выходного дня? Давайте примем еще карантин обеденного перерыва! По моему мнению, – это глупость", – сказал Садовый.

"Что я предлагаю? Мы были, есть и будем вместе с вами, ни одного неразумного решения город принимать не будет. Это наш город", – сказал мэр.

При этом он добавил, что "мы с вами должны взять на себя все обязательства: никаких банкетов, юбилеев или свадеб, но если человек зайдет в кафе и выпьет кофе, то о каком локдауне можно говорить".

"Пусть сначала заплатят всем на карточки деньги наперед, а потом будем говорить о локдауне", – заявил Садовый.

Сегодня в Украине ввели карантин выходного дня в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19. Премьер Денис Шмыгаль сказал, что ограничения вводятся на три уик-энда подряд: начнут действовать с 14 ноября и будут действовать предварительно до 30 ноября.

Также в Украине отменили адаптивный карантин: теперь по всей стране будут действовать правила оранжевой зоны с некоторыми усилениями.

По данным источников УП, карантин выходного дня введут до 31 декабря.

Вадим Ребрина

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