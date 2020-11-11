Карантин выходного дня будет действовать до конца года – УП

По словам источника, решение о введении карантина выходного дня до 31 декабря уже есть, но его просто не оформили постановлением

Источники Украинской правды в Минздраве сообщили, что карантин "выходного дня" введут до 31 декабря.

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"Карантин" выходного дня "будет с 00 часов субботы до 00 часов понедельника. Срок, как и весь карантин, пока до 31 декабря", – сказал собеседник издания.

По его словам, решение о введении карантина выходного дня до 31 декабря уже есть, но его просто не оформили постановлением. Продлении карантина в новом году будет зависеть от эпидситуации.

Сегодня в Украине ввели карантин выходного дня в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19. Премьер Денис Шмыгаль сказал, что ограничения вводятся на три уик-энда подряд: начнут действовать с 14 ноября и будут действовать предварительно до 30 ноября.

Также в Украине отменили адаптивный карантин: теперь по всей стране будут действовать правила оранжевой зоны с некоторыми усилениями.

Вадим Ребрина

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