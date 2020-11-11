Кабмин отменил адаптивный карантин: по всей Украине вводятся одинаковые ограничения

По всей стране будут действовать карантинные ограничения, ранее введенные для оранжевой зоны

Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел по всей Украине одинаковые ограничения. Решение принято сегодня, 11 ноября, на заседании Кабмина.

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Правительство отменило деление на карантинные зоны. В будние дни по всей стране будут действовать ограничения, предусмотренные ранее для оранжевой зоны:

– в общественных зданиях и транспорте – маска;

– заполненность кинотеатров и театров – не более 50%;

– перевозка пассажиров в общественном транспорте только по количеству мест для сидения;

– запрещается посещать заведения социальной защиты, где находятся пожилые люди (кроме тех, кто предоставляет кризисные услуги);

– запрещается работа заведений по размещению людей (хостелы, турбазы и т.п.), кроме гостиниц;

– рестораны с 22:00 до 7:00 могут работать только на вынос;

– запрещаются дискотеки и работа развлекательных учреждений;

– во всех заведениях должна быть маркирована социальная дистанция и быть в наличии средства защиты;

– запрет на плановые госпитализации в больницах;

– фитнес-центры и спортзалы могут работать, если принимают не более одного человека на 20 кв м;

– ограничение для массовых мероприятий – не более 20 человек;

– запрещается обучение в группах более 20 человек, или в случае, если более 50% группы на самоизоляции.

Также Кабмин ввел карантин выходного дня.

С 9 ноября ряд городов и районов, включая 12 облцентров, оказались в красной карантинной зоне, Украина в целом – в оранжевой.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство запустит программу поддержки предпринимателей.

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Денис Юдин

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