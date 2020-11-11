Кабмин отменил адаптивный карантин: по всей Украине вводятся одинаковые ограничения
По всей стране будут действовать карантинные ограничения, ранее введенные для оранжевой зоны
Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел по всей Украине одинаковые ограничения. Решение принято сегодня, 11 ноября, на заседании Кабмина.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Правительство отменило деление на карантинные зоны. В будние дни по всей стране будут действовать ограничения, предусмотренные ранее для оранжевой зоны:
– в общественных зданиях и транспорте – маска;
– заполненность кинотеатров и театров – не более 50%;
– перевозка пассажиров в общественном транспорте только по количеству мест для сидения;
– запрещается посещать заведения социальной защиты, где находятся пожилые люди (кроме тех, кто предоставляет кризисные услуги);
– запрещается работа заведений по размещению людей (хостелы, турбазы и т.п.), кроме гостиниц;
– рестораны с 22:00 до 7:00 могут работать только на вынос;
– запрещаются дискотеки и работа развлекательных учреждений;
– во всех заведениях должна быть маркирована социальная дистанция и быть в наличии средства защиты;
– запрет на плановые госпитализации в больницах;
– фитнес-центры и спортзалы могут работать, если принимают не более одного человека на 20 кв м;
– ограничение для массовых мероприятий – не более 20 человек;
– запрещается обучение в группах более 20 человек, или в случае, если более 50% группы на самоизоляции.
Также Кабмин ввел карантин выходного дня.
- С 9 ноября ряд городов и районов, включая 12 облцентров, оказались в красной карантинной зоне, Украина в целом – в оранжевой.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство запустит программу поддержки предпринимателей.
Читайте также: Шмыгаль о борьбе с COVID-19: Европа берет с Украины пример, этим нужно гордиться
–
–
Комментарии