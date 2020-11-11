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Шмыгаль о борьбе с COVID-19: Европа берет с Украины пример, этим нужно гордиться

11.11.2020, 11:52
Шмыгаль о борьбе с COVID-19: Европа берет с Украины пример, этим нужно гордиться - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Премьер Шмыгаль признает, ситуация в Украине тяжелая, но в других странах Европы – еще хуже

Европейские страны якобы берут пример с украинского адаптивного карантина, который введен для противодействия эпидемии коронавирусной болезни COVID-19. Об этом рассказал в эфире Украина 24 премьер-министр Денис Шымгаль.

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"Мы находимся в плотной коммуникации с правительствами стран Европы. Крайние разы мы коммуницировали с немецким правительством, французским, чешским, словацким, польским. Во многих вещах европейцы берут пример с нас, этим нужно гордиться", – сказал он.

Шмыгаль отметил, что стопроцентного рецепта по борьбе с эпидемией нет ни у кого. Он признал, что в Украине "очень тяжелая ситуация, много заболевших", но в некоторых европейских странах – еще хуже.

"Но если сравнить с Италией, Испанией, Польшей – мы в хорошем смысле от них отстаем. Они спрашивают: что вы делаете? Мы делимся. Это адаптивный карантин, меры, которые мы вводим параллельно", – сказал премьер.

Шмыгаль также считает, что предлагаемый Кабмином локдаун выходного дня – возможность, не останавливая экономику в рабочее время, остановить развитие пандемии, "зафиксировать ситуацию хотя бы на том уровне, на каком она есть сегодня". Полный же локдаун на три недели нанесет непоправимый ущерб экономике, объяснил глава правительства.

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Марк Сировой
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