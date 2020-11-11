Шмыгаль о борьбе с COVID-19: Европа берет с Украины пример, этим нужно гордиться

Премьер Шмыгаль признает, ситуация в Украине тяжелая, но в других странах Европы – еще хуже

Европейские страны якобы берут пример с украинского адаптивного карантина, который введен для противодействия эпидемии коронавирусной болезни COVID-19. Об этом рассказал в эфире Украина 24 премьер-министр Денис Шымгаль.

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"Мы находимся в плотной коммуникации с правительствами стран Европы. Крайние разы мы коммуницировали с немецким правительством, французским, чешским, словацким, польским. Во многих вещах европейцы берут пример с нас, этим нужно гордиться", – сказал он.

Шмыгаль отметил, что стопроцентного рецепта по борьбе с эпидемией нет ни у кого. Он признал, что в Украине "очень тяжелая ситуация, много заболевших", но в некоторых европейских странах – еще хуже.

"Но если сравнить с Италией, Испанией, Польшей – мы в хорошем смысле от них отстаем. Они спрашивают: что вы делаете? Мы делимся. Это адаптивный карантин, меры, которые мы вводим параллельно", – сказал премьер.

Шмыгаль также считает, что предлагаемый Кабмином локдаун выходного дня – возможность, не останавливая экономику в рабочее время, остановить развитие пандемии, "зафиксировать ситуацию хотя бы на том уровне, на каком она есть сегодня". Полный же локдаун на три недели нанесет непоправимый ущерб экономике, объяснил глава правительства.

Сегодня в Украине могут ввести карантин выходного дня, при котором в субботу и воскресенье будут работать только продуктовые магазины, аптеки и заправки. Из-за этого под зданием правительства в Киеве протестуют рестораторы.

Идею карантина выходного дня критиковал министр культуры Александр Ткаченко. Он говорил, что это может привести последствиям для сферы культуры и креативных индустрий.

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Марк Сировой

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