Шмыгаль о борьбе с COVID-19: Европа берет с Украины пример, этим нужно гордиться
Премьер Шмыгаль признает, ситуация в Украине тяжелая, но в других странах Европы – еще хуже
Европейские страны якобы берут пример с украинского адаптивного карантина, который введен для противодействия эпидемии коронавирусной болезни COVID-19. Об этом рассказал в эфире Украина 24 премьер-министр Денис Шымгаль.
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"Мы находимся в плотной коммуникации с правительствами стран Европы. Крайние разы мы коммуницировали с немецким правительством, французским, чешским, словацким, польским. Во многих вещах европейцы берут пример с нас, этим нужно гордиться", – сказал он.
Шмыгаль отметил, что стопроцентного рецепта по борьбе с эпидемией нет ни у кого. Он признал, что в Украине "очень тяжелая ситуация, много заболевших", но в некоторых европейских странах – еще хуже.
"Но если сравнить с Италией, Испанией, Польшей – мы в хорошем смысле от них отстаем. Они спрашивают: что вы делаете? Мы делимся. Это адаптивный карантин, меры, которые мы вводим параллельно", – сказал премьер.
Шмыгаль также считает, что предлагаемый Кабмином локдаун выходного дня – возможность, не останавливая экономику в рабочее время, остановить развитие пандемии, "зафиксировать ситуацию хотя бы на том уровне, на каком она есть сегодня". Полный же локдаун на три недели нанесет непоправимый ущерб экономике, объяснил глава правительства.
- Сегодня в Украине могут ввести карантин выходного дня, при котором в субботу и воскресенье будут работать только продуктовые магазины, аптеки и заправки. Из-за этого под зданием правительства в Киеве протестуют рестораторы.
- Идею карантина выходного дня критиковал министр культуры Александр Ткаченко. Он говорил, что это может привести последствиям для сферы культуры и креативных индустрий.
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