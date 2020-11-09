Жесткий карантин выходного дня. В Минздраве объяснили, что предлагают закрыть

Минздрав предлагает закрыть торгово-развлекательные центры, а кафе и рестораны будут работать "на вынос" в выходные дни

В связи с ростом количества больных COVID-19 в Украине Минздрав предлагает введение жесткого карантина выходного дня, при котором будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, АЗС и ветеринарные аптеки. Об этом на брифинге заявил глава Минздрава Максим Степанов.

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"Понимая, что у нас кроме ковид, у нас есть не очень хорошие дела в экономике, мы понимаем, что полный локдаун будет сложно перенести малому и среднему бизнесу, мы будем предлагать жесткий карантин выходного дня. Это означает, что в выходные дни, в субботу и воскресенье, начиная с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, чтобы работали только продуктовые магазины, аптеки, остался работать транспорт, АЗС, ветеринарные аптеки", – отметил Степанов.

По его словам, рестораны, кафе и другие учреждения общественного питания "будут работать только на вынос", остальные магазины, торгово-развлекательные центры Минздрав рекомендует закрыть в эти дни.

"Это касается и развлекательных учреждений, любых развлекательных событий, чтобы они в субботу и воскресенье не происходили", – подчеркнул Степанов.

Он объяснил – это делается для того, чтобы разорвать цепь передачи COVID-19, поскольку количество контактов при таких условиях в эти два будет на минимальном уровне между людьми.

"Это нам даст возможность сбить волну распространения коронавирусной болезни в эти два дня, это очень важно", – уточнил Степанов.

Чиновник добавил, что таким образом Минздрав хочет "найти баланс и не останавливать полностью всю экономику".

5 ноября Степанов заявлял, что карантин выходного дня в Украине могут ввести уже 14-15 ноября.

6 ноября в Украине выявили рекордное количество больных коронавирусом – 10 746.

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Арина Толина

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