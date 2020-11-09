Коронавирус. В Украине более 8000 выявленных заболевших и 100 умерших за сутки – динамика

За время эпидемии коронавируса в Украине умерли уже 8565 больных COVID-19

В Украине за 8 ноября выявили 8867 заболевших/инфицированных коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 9397). Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За сутки умерли 115 больных COVID-19 (днем ранее – 138), выздоровели 2277 пациентов (2637). Среди новых заболевших было 1100 госпитализированных (1157).

Официально 8 ноября было сделано 41 114 тестов (днем ранее – 49 720). Методом ПЦР (выявляет больных) проведено тестирований, методом ИФА (выявляет и больных, и уже переболевших) – тестов.

За все время эпидемии коронавируса в Украине выявили 469 018 заболевших и 209 143 выздоровевших. Умерли 8565 больных COVID-19.

Сегодня в Украине вступают в силу новые зоны карантина. В красной зоне оказались 12 областных центров.

Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует по 20 000 заболевших ежедневно уже к концу года.

Читайте также разбор от LIGA.net: Пульсоксиметр и COVID-19: что это, как пользоваться, стоит ли купить и как выбрать

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.