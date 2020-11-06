COVID-19. С понедельника в Украине новые зоны карантина: в красной – 12 облцентров: список

Житомир, Ужгород, Запорожье, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов – в красной зоне карантина

С понедельника, 9 ноября, в Украине вступят в силу новые зоны карантина, введенные в связи с эпидемией коронавируса. В красную зону, где наибольший риск распространения COVID-19, включены 12 областных центров. Об этом сообщил в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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В красную зону карантина попали Житомир, Ужгород, Запорожье, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов. Киев остался в оранжевой зоне.

Полный список красной зона:

– Козятин и Тивривский район Винницкой области;

– Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, а также Иваничевский, Киверцовский, Любешевский, Маневицкий и Турийский районы Волынской области;

– Царичанский район Днепропетровской области;

– Угледар, Краматорск, Новгородовка, Славянск и Славянский район Донецкой области;

– Житомир, Бердичев, Коростень, Малин, а также Новоград-Волынский, Андрушевский, Барановский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростеньский, Коростишевский, Лугинский, Любарский, Малинский, Народицкий, Новоград-Волынский, Овруцкий, Олевский, Попильнянский, Пулинский Радомышльский, Романовский, Ружинский, Хорошевский, Черняховский и Чудиновский районы Житомирской области;

– Ужгород, Берегово и Чоп, а также Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;

– Запорожье, Мелитополь, Новониколаевский, Ореховский, Пологовский и Черниговский районы Запорожской области;

– Ивано-Франковск, Бурштин, Калуш и Коломыя, а также Галицкий, Городенковский, Косовский, Тисменицкий и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

– Васильков, Обухов, Переяслав и Фастов, а также Барышевский, Кагарлицкий, Мироновский и Обуховский районы Киевской области;

– Марковский район Луганской области;

– Николаевский, Перемышлянский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;

– Николаев в Николаевской области;

– Измаил и Черноморск, а также Арцызский, Балтский, Березовский, Лиманский, Подольский, Савранский и Саратский раойны Одесской области;

– Полтава, Гадяч, Горишние Плавни, Кременчуг, Лубни и Миргород, а также Великобагачанский, Гадяцкий, Глобинский, Гребенковский, Диканьский, Зиньковский, Карловский, Кобеляцкий, Козельщинский, Котелевский, Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Машивский, Миргородский, Новосанжарский, Оржицкий, Пирятинский, Полтавский, Решетиловский, Семеновский, Хорольский, Чернухинский, Чутовский и Шишацкий районы Полтавской области;

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