Кабмин продлит карантин до конца года – Шмыгаль

В карантинные ограничения будут внесены изменения, сообщил премьер-министр Шмыгаль

Введенный из-за эпидемии коронавируса адаптивный карантин продлят до конца года. Об этом во время открытия заседания Кабмина сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Правительство сегодня продлит действие адаптивного карантина до конца года. Это нужный шаг, чтобы гарантировать более безопасную среду для украинцев. Пока это самый действенный механизм от распространения коронавируса не только в Украине, но и во всем мире", – объяснил он.

При этом Кабмин предложит изменить некоторые правила адаптивного карантина, сообщил Шмыгаль. В частности будет ограничено число людей на массовых мероприятиях:

– зеленая карантинная зона – не больше 50 человек;

– желтая – не больше 30;

– оранжевая – не больше 20.

По словам премьера, в этих зонах разрешается проведение спортивных мероприятий без зрителей. На международные соревнования могут допускать зрителей лишь после отдельного для каждого случая согласования с Минздравом. На массовых мероприятиях должны соблюдать дистанцию и масс очный режим, подчеркнул Шмыгаль.

Он также добавил, что Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям рекомендовала объявить в учреждениях среднего образования каникулы с 15 по 30 октября. После их окончания возможен переход на дистанционную форму обучения. Заведениям профтех, высшего и предвысшего образования рекомендовали перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября.

Новость дополняется…

По прогнозу ВОЗ, ближайшие месяцы заболеваемость COVID-19 в Украине может возрасти до 7000 – 9000 выявленных инфицированных в сутки.

Вчера в Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что у Украины есть три пути для получения вакцины от коронавируса, когда она будет готова.

Марк Сировой

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