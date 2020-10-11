Коронавирус. Зеленский утвердил 10 шагов по сдерживанию инфекции
Во Дворце Спорта в Киеве могут открыть госпиталь, вузы перейдут на дистанционное обучение
Во время совещания у президента Владимира Зеленского принято несколько решений по борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом сообщил в Facebook глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий.
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Радуцкий назвал 10 шагов, которые решено предпринять:
1. Вузы временно переведут на дистанционное обучение.
2. Местным властям предлагается начать осенние каникулы со следующей недели, раньше, чем 15 октября.
3. В красных и оранжевых карантинных зонах работа ресторанов и клубов будет ограничена 22:00.
4. Минздраву поручено увеличить запасы средств индивидуальной защиты и медпрепаратов для лечения COVID-19.
5. В Киеве, Одессе и Мариуполе начнется подготовка к разворачиванию больших инфекционных госпиталей на случай перегрузки больниц. В Киеве такой госпиталь может быть размещен во Дворце Спорта.
6. Зеленский поручил готовить к приему заболевших COVID-19 больницы Академии медицинских наук и ведомственные больницы.
7. К работе в инфекционных отделениях привлекут студентов-медиков старших курсов и интернов.
8. Минздрав должен увеличить количество тестов на коронавирус до 50 000 в сутки.
9. Правительство выделило регионам 572 млн грн, чтобы 80% койкомест для заболевших коронавирусом были обеспечены кислородом, это должны обеспечить местные власти.
10. будет введена ответственность владельцев помещений за соблюдение масочного режима, предпринимателям и организациям грозит штраф в 3400-5100 грн за посетителей или пассажиров без масок.
- До ноября в Украине продлен адаптивный карантин. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны".
- За прошедшие сутки в Украине выявили 4768 новых заболевших COVID-19, днем ранее – рекордные 5728.
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