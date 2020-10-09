За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 250 538 заболевших. 110 650 заразившихся выздоровели, 4779 – умерли

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Вчера, 8 октября, в Украине выявили 5804 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 5397), среди них 320 детей и 284 медиков. Это рекордный показатель за все время эпидемии в стране. Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.

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Скончались 89 пациентов (днем ранее – рекордные 93 жертвы болезни). За этот же период зафиксированы 2417 выздоровевших (днем ранее — 2263).

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге уточнил, что госпитализировали за это время 852 пациента только с подтвержденным диагнозом.

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Официально за 8 октября сделано 56 405 тестов (днем ранее – 57 331). По методу ПЦР, который выявляет больных, сделано рекордные 32 658 тестов (днем ранее – 34 295), по методу ИФА, выявляющем как больных, так и недавно переболевших, – 23 747 (днем ранее – 23 036).

Евгений Пилипенко

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