"Коронавируса нет!" Очередь из скорых в приемную инфекционного отделения в Киеве – видео

В сети показали очередь из карет скорой помощи перед приемным отделением в киевской клинической больнице №9, расположенной около Сырецкого парка. Видео размещено на официальной странице Facebook киевской Муниципальной варты.

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На кадрах видно более дюжины автомобилей с персоналом в костюмах биологической защиты и респираторах.

"Коронавируса нет!" – говорили они. Очередь в инфекционное отделение. В каждом из авто больной COVID-19", – с горькой иронией подписан ролик.

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Нет подтверждения, что в этих каретах действительно все с коронавирусом, однако биозащита на персонале это подразумевает. Сегодня в Минздраве сообщили, что Киев попал в оранжевую карантинную зону.

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