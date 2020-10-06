При заполнении больниц больше чем на 60% будем вводить жесткие ограничения – МОЗ

В 11 регионах больницы для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 50% в течение пяти дней подряд

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что при заполнении коек в больницах более чем на 60% больными коронавирусом ведомство будет предлагать вводить жесткие ограничения на территории всей Украины. Об этом Степанов сказал в эфире "Свобода слова на ICTV".

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"Общее количество коек, отведенных на лечение коронавируса, составляет около 37 000 в Украине. На сегодняшний день в больницах находятся с диагнозом или подозрением на коронавирус 16745 человек... Если мы выйдем больше, чем на 60%, мы будем предлагать не действовать исключительно в условиях адаптивного карантина, а вводить более жесткие ограничения на территории всей страны", – сказал Степанов.

При этом он отметил, что не говорит о "полной остановке страны", потому что она должна "экономически выдержать" это.

Степанов сказал, что не считает необходимым полный локдаун в Украине, но призвал прекратить "легкомысленное отношение и игру в политику". В качестве примера такого он назвал и концерт в Харькове.

До ноября в Украине продлен адаптивный карантин. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны".

Премьер Денис Шмыгаль заверил, что возвращения к жесткому карантину не будет в любом случае.

По состоянию на 5 октября, в 11 регионах Украины больницы для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 50% в течение пяти дней подряд. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Минздрава.

Вадим Ребрина

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