Коронавирус. В Украине уже в 11 областях больницы заполнены более, чем на 50%
Только в Кировоградской области не наблюдается высокой заболеваемости COVID-19 за последние две недели
В 11 регионах Украины больницы для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 50% в течение пяти дней подряд. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Минздрава.
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Только Кировоградская область соответствует всем индикаторным показателям Минздрава по ситуации с коронавирусом, в остальных регионах наблюдается широкое распространение заболевания.
На 5 октября во всех областях проводится достаточное число тестов.
В Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Луганской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Хмельницкой областях наблюдается высокая загруженность больниц для пациентов с коронавирусом: более 50% в течение последних пяти дней. Также более пяти дней подряд этот показатель превышен в целом по Украине, сейчас он составляет 55,3%.
Заболеваемость за две недели на 100 000 населения превышает пороговый уровень (40) во всех регионах, кроме Кировоградской области (20,6). Самый высокий показатель заболеваемости – в Тернопольской области, 287,9. Высокая заболеваемость наблюдается также в Черновицкой (235,7), Харьковской (220,1) и Сумской (219,8) областях. В целом по Украине – 136,2.
Показатели по областям:
- До ноября в Украине продлен адаптивный карантин. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны".
- Премьер Денис Шмыгаль заверил, что возвращения к жесткому карантину не будет в любом случае.
- За сутки в Украине выявлены 3774 заболевших коронавирусом.
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